21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Nottingham Forest'ta Sean Dyche dönemi

Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine Sean Dyche'ın getirildiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, 54 yaşındaki İngiliz teknik adam Sean Dyche ile anlaştı.

Kulübün açıklamasında Sean Dyche ile 2027 yazına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Watford, Burnley ve Everton takımlarında görev yapan Dyche, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Porto karşılaşmasında yeni takımının başında ilk maçına çıkacak.

Postecoglou ile 39 günde 6 mağlubiyet, 2 beraberlik

Nottingham Forest, geçen hafta 3-0'lık Chelsea mağlubiyetinin ardından Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou ile yollarını ayırdı.

Postecoglou ile 39 günde Premier Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde 2, İngiltere Lig Kupası'nde 1 maça çıkan Forest, bu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Nottingham Forest, tecrübeli teknik adamla çıktığı 8 maçtaki 2 beraberliği Premier Lig, Avrupa Ligi karşılaşmalarında aldı.

Premier Lig'deki 8 maçta 5 puan toplayan Nottingham Forest, 20 takımlı ligde düşme hattında 18. basamakta bulunuyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
