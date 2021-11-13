Norveç'te gol sesi çıkmadı

A Milli Takımımızı da yakından ilgilendiren maçta Norveç, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Norveç'te gol sesi çıkmadı
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13 Kasım 2021 22:02
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile Letonya karşı karşıya geldi.

A Milli Takımımızı da yakından ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Norveç'te Mohamed Elyounoussi'nin 80. dakikada attığı gol VAR kararının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Norveç, puanını 18'e yükseltti. Letonya ise 6 puana yükseldi.

G GRUBU'NDA PUAN DURUMU

1-Hollanda 19 puan (1 maçı eksik)
2- Türkiye 18 puan (+10 averaj)
3- Norveç 18 puan (+9 averaj)
4- Karadağ 11 puan
5- Letonya 6 puan
6- Cebelitarık 0 puan


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