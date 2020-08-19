"Ninua, iyi ki Beşiktaş yerine PAOK'a gitti!"

Dinamo Tiflis Teknik Direktörü Kakhaber Chkhetiani, Nika Ninua'nın transferi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Ninua, iyi ki Beşiktaş yerine PAOK'a gitti!'
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19 Ağustos 2020 16:56
Dinamo Tiflis Teknik Direktörü Kakhaber Chkhetiani, Nika Ninua'nın Beşiktaş'a değil de PAOK'a gitmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Gürcü basınına konuşan teknik adam, "Ninua iyi ve yetenekli bir oyuncu. PAOK'ta bir lidere dönüşecek. Yunan Ligi'nde harika oyuncular ortaya çıkıyor. Beşiktaş'a değil de PAOK'a gitmesi de çok doğru oldu, bence en doğru kararı verdi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın veto ettiği belirtilen 21 yaşındaki oyuncu için PAOK'un 850 bin euro bonservis bedeli ödediği kaydediliyor.

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