Nikola Jokic'in koronavirüs kapmış olma riski mi var?

KK Partizan Belgrad oyuncusu Nikola Jankovic'in KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığı söylendi.



Jankovic'in yakın zamanda Belgrad'da bir maçta oynadığı ve maçta Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic ve tenis süperstarı Novak Djokovic'in de bulunduğu açıklandı.



Belgrad'ın resmi Twitter hesabında Nikola'nın iyi hissettiği, zorluk çekmediği ve doktorun talimatlarına göre kendini izole altına attığı belirtildi.



NBA, 30 Temmuz tarihinde sezona devam etmeyi planlıyor ve bir oyuncunun pozitif çıkması halinde sezonun durdurulmayacağı, virüsü kapan oyuncunun bir süre karantina altına alınacağını belirtmişti.



