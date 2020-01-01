Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Nikola Jokic'in koronavirüs kapmış olma riski mi var?

KK Partizan Belgrad oyuncusu Nikola Jankovic'in KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığı ve yakın zamanda Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic ile aynı maçta oynadığı söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
KK Partizan Belgrad oyuncusu Nikola Jankovic'in KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığı söylendi.

Jankovic'in yakın zamanda Belgrad'da bir maçta oynadığı ve maçta Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic ve tenis süperstarı Novak Djokovic'in de bulunduğu açıklandı.

Belgrad'ın resmi Twitter hesabında Nikola'nın iyi hissettiği, zorluk çekmediği ve doktorun talimatlarına göre kendini izole altına attığı belirtildi.

NBA, 30 Temmuz tarihinde sezona devam etmeyi planlıyor ve bir oyuncunun pozitif çıkması halinde sezonun durdurulmayacağı, virüsü kapan oyuncunun bir süre karantina altına alınacağını belirtmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal