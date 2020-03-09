Nijeryalı futbolcu sahada hayatını kaybetti

Nijerya Ligi'nde oynanan maçta Nasarawa Unitedlı Chieme Martins'in rakibiyle çarpıştıktan sonra yerden kalkamadığı ve kaldırıldığı hastanede de kurtulamadığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Nijeryalı futbolcu sahada hayatını kaybetti
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09 Mart 2020 02:36
Nijerya Ligi'nde oynanan Nasarawa United - Katsina United karşılaşmasında Chieme Martins isimli futbolcunun hayatını kaybetmesi geniş yankı uyandırdı.

Nijerya'nın Lafia kasabasında oynanan karşılaşmada rakibiyle çarpışan Chieme Martins'in bir anda yere yığıldığı ve yerden kalkamadığı belirtildi. İmkansızlıklar nedeniyle sahada ambulansın olmaması ve oyuncuya müdehale edilememesi nedeniyle ölümün gerçekleştiği kayıtlara geçti.

Martins'in statta bir basın mensubunun aracıyla yerel bir hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamadığı belirtildi.

Martins'in ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsinin yapılmasının beklendiği ifade ediliyor.

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