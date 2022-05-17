Nihat Kahveci: 'Arda vedayı hak ediyordu'

TRT Spor yorumcuları Ayhan Akman ve Nihat Kahveci, Galatasaray'ın sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Arda Turan özelinde değerlendirmelerde bulundular.



Ayhan Akman, "Sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğünü biliyorum" sözleriyle Arda Turan'ın sezon sonunda kariyerini noktalayabileceğinin sinyallerini verirken, Nihat Kahveci ise tecrübeli oyuncuya yapılanların büyük bir yanlış olduğu görüşüşünü savundu.



Nihat Kahveci'nin Arda Turan sözleri şu şekilde:



"Ayhan hocanın açıklamasını dinledim. Ayhan hoca, '"Arda'yla konuştum büyük ihtimal futbolcu bırakacak" dedi. Eğer futbolu kesin bırakmaya karar verdiyse Arda sahada görev almalıydı. Yine ucu açık bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Eğer futbolu bırakacaksa ve Arda oynamadıysa Arda'ya yapılan büyük bir yanlış derim. Son dönemdeki performansını eleştiririz, eski Arda diyebiliriz sahanın içinde, Türkiye'ye geldi şartlara ayak uyduramadı ve beklenilen performansı gösteremedi diyebiliriz ama Arda Galatasaray tarihinin en önemli futbolcularından biridir. Bugün sahanın içinde olup bir vedayı hak ederdi."















