Nicolo Zaniolo'ya Benfica kancası!

Hazırlık kampının alkış alan isimlerinden biri olan Nicolo Zaniolo, ile ilgili teknik direktör Okan Buruk, henüz kesin kararını vermedi.
Çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği İtalyan yıldızın son talibi Benfica oldu.
Portekiz ekibinin Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Ancak sarı kırmızılı yönetim Zaniolo'yu bonservisiyle satmak istiyor.
Çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği İtalyan yıldızın son talibi Benfica oldu.
Portekiz ekibinin Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Ancak sarı kırmızılı yönetim Zaniolo'yu bonservisiyle satmak istiyor.