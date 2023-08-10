Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a iki teklif: Aston Villa - Juventus

Kenar forvet rotasyonu genişleyengelecek planlamasında yer almıyor. Yönetim, İtalyan deviile yaptığı görüşmelerde belli aşamaya ulaşmayı başardı. Ayrıca Premier Lig ekibida oyuncuyu transfer listesinin üst sıralarına yazmış durumda.Sabah'ın haberine göre; serbest kalma maddesiyazan Zaniolo için ilk başta takas formülünü deneyen İtalya devi, ikinci teklifini 22 milyon euro olarak güncelledi. Torino ekibi, olumsuz cevaplar karşısında transferden çekilmedi ve bonuslarlaGalatasaray cephesi,indi. Taraflar arasındagibi birkaldı.Nicolo Zaniolo'yu uzun vadeli taksitlerle kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki yıldızın satışından peşin ödeme almak istiyor. Tarafların pazarlıklarda artık son detayları konuştuğu öğrenildi.dışında Premier Lig ekibidaile ilgilenen kulüpler arasında.Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa, Nicolo Zaniolo'yu transfer listesinin başlarına yazmış durumda.Zaniolo'yu Inter'den Roma'ya getirenyapıyor.İngiliz ekibinin Zaniolo için Galatasaray'ateklifinde bulunduğu öne sürülürken bu teklifin toplamdabulduğu öne sürüldü.