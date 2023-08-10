Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a iki teklif: Aston Villa - Juventus

Galatasaray, İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için istediği ücreti 30 milyon euro'ya düşürdü. Juventus'un teklifi ise 27 milyon euro. Yıldız oyuncu ile Aston Villa da ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a iki teklif: Aston Villa - Juventus
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10 Ağustos 2023 08:14
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 11:57
Kenar forvet rotasyonu genişleyen Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelecek planlamasında yer almıyor. Yönetim, İtalyan devi Juventus ile yaptığı görüşmelerde belli aşamaya ulaşmayı başardı. Ayrıca Premier Lig ekibi Aston Villa da oyuncuyu transfer listesinin üst sıralarına yazmış durumda.

"BONSERVİSİ PEŞİN OLARAK İSTİYOR"

Sabah'ın haberine göre; serbest kalma maddesi 35 milyon euro yazan Zaniolo için ilk başta takas formülünü deneyen İtalya devi Juventus, ikinci teklifini 22 milyon euro olarak güncelledi. Torino ekibi, olumsuz cevaplar karşısında transferden çekilmedi ve bonuslarla 27 milyon euro'ya kadar çıktı. Galatasaray cephesi, 35'ten geri adım atarak 30 milyon euro'ya indi. Taraflar arasında 3 milyon euro gibi bir fark kaldı.



Nicolo Zaniolo'yu uzun vadeli taksitlerle kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki yıldızın satışından peşin ödeme almak istiyor. Tarafların pazarlıklarda artık son detayları konuştuğu öğrenildi.

ASTON VILLA TALİP OLDU

Juventus'un dışında Premier Lig ekibi Aston Villa da Nicolo Zaniolo ile ilgilenen kulüpler arasında.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa, Nicolo Zaniolo'yu transfer listesinin başlarına yazmış durumda. Aston Villa'nın sportif direktörlüğünü Zaniolo'yu Inter'den Roma'ya getiren Monchi yapıyor.

İngiliz ekibinin Zaniolo için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öne sürülürken bu teklifin toplamda 30 milyon euro'yu bulduğu öne sürüldü.



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