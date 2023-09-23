Nicolas Pepe'ye durmak yok

Trabzonspor'un önemli transferlerinden Nicolas Pepe, sahaya çıkmak için çalışmalarına hız verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Nicolas Pepe'ye durmak yok
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23 Eylül 2023 13:14
Trabzonspor'un flaş transferlerinden Nicolas Pepe, MR'ı temiz çıktıktan sonra çalışmalarına hız verdi.

Teknik heyetin verdiği özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren yıldız oyuncu, açıklarını kapatıyor.

Günde 2 çalışma yapan Pepe'nin durumunun beklenenden hızlı geliştiği ifade edilirken milli aradan önce hazır hale gelmesi öngörülüyor.

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