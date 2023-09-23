Nicolas Pepe'ye durmak yok

Trabzonspor'un flaş transferlerinden Nicolas Pepe, MR'ı temiz çıktıktan sonra çalışmalarına hız verdi.
Teknik heyetin verdiği özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren yıldız oyuncu, açıklarını kapatıyor.
Günde 2 çalışma yapan Pepe'nin durumunun beklenenden hızlı geliştiği ifade edilirken milli aradan önce hazır hale gelmesi öngörülüyor.
Teknik heyetin verdiği özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren yıldız oyuncu, açıklarını kapatıyor.
Günde 2 çalışma yapan Pepe'nin durumunun beklenenden hızlı geliştiği ifade edilirken milli aradan önce hazır hale gelmesi öngörülüyor.