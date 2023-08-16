Nicolas Batum, 2024 Olimpiyatları sonrası emekli oluyor

LA Clippers forveti Nicolas Batum'un, 2023-24 sezonunun sonunda takımla olan sözleşmesi sona erdiğinde basketboldan emekli olmayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Nicolas Batum, 2024 Olimpiyatları sonrası emekli oluyor
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16 Ağustos 2023 10:15
LA Clippers forveti Nicolas Batum'un, 2023-24 sezonunun sonunda takımla olan sözleşmesi sona erdiğinde basketboldan emekli olmayı planladığı bildirildi.

Nicolas'ın eşi Lily Batum, eşinin kararını Twitter'dan şu şekilde duyurdu:

"Nico, Olimpiyatlardan sonra NBA ve Fransa Milli takımı kariyerine son vermeye karar verdi, yani bu onun Clippers ile son sezonu olacak."

Batum, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Fransa Milli takımıyla kariyerinin son maçlarına çıkıyor olacak. Batum daha önce, Olimpiyatların ardından Fransa milli takımından emekli olmayı planladığını açıklamıştı.

Batum, 2008 NBA Draftı'nda 25. sıradan seçilmiş ve sırasıyla Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets ve Clippers formaları giymişti.

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