Nico Williams'tan Wilfried Zaha itirafı!

Athletic Bilbao'nun genç yeteneği Nico Williams, Fransız gazetesi L'Equipe ile yaptığı röportajda çocukluk kahramanlarını ve futbolculuk serüvenindeki ilham kaynaklarını paylaştı.

, Fotoğraf; Imago
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Nico Williams'tan Wilfried Zaha itirafı!
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10 Mart 2025 13:01
Son güncelleme 10 Mart 2025 13:02
Futbol dünyasında beğendiği oyuncular sorulduğunda ise Neymar ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızları sevdiğini dile getiren Williams, beklenmedik bir ismi de listeye ekledi: Wilfried Zaha.

Crystal Palace döneminde Fildişi Sahilli futbolcuya özel bir ilgi duyduğunu belirten genç yetenek, şu sözleri kullandı:

"Daha önce adını vermemiştim ama Zaha'yı gerçekten çok severdim. Hatta saçımı onun gibi kestirdim. Çalımlarını ve hareketlerini kopyalamaya çalıştım. Neymar, Ronaldo ve Zaha gibi oynamak istedim ama henüz onların yapabildiklerinin yalnızca %5'ini gerçekleştirebildim."

"KALMAK DOĞRU KARARDI"

Williams, henüz 22 yaşında olmasına rağmen İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Athletic Bilbao formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldız, çıktığı 156 maçta 26 gol ve 28 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz yaz adı Barcelona ile anılsa da, Bask bölgesinde kalmanın kendisi için en doğru karar olduğunu belirtti.


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