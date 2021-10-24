Nice'ten müthiş COMEBACK! 2-0'dan döndüler...

Fransa Ligue 1'de 11. hafta mücadelesinde Nice, konuk ettiği Lyon'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti ve son 4 maçında 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Nice'ten müthiş COMEBACK! 2-0'dan döndüler...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2021 15:55
Fransa Ligue 1'de 11. hafta karşılaşmasında Nice, Lyon'u ağırladı.

Allianz Riviera'da oynanan müsabaka, Nice'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Nice'e galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Atal, 89. dakikada penaltıdan Delort ve 90+3. dakikada Guessand attı. Konuk ekip Lyon'un gollerini ise 34. dakikada Ekambi ve 68. dakikada Aouar kaydetti.

Lyon'da Kadewere, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Nice, son 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve 19 puanla 2. sırada yer aldı. 3. mağlubiyetini alan Lyon ise 16 puanla 7 sırada yer buldu.

Nice, gelecek hafta Marsilya'yı konuk edecek. Lyon ise Lens'i ağırlayacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.