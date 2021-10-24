Fransa Ligue 1'de 11. hafta karşılaşmasında Nice, Lyon'u ağırladı.



Allianz Riviera'da oynanan müsabaka, Nice'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Nice'e galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Atal, 89. dakikada penaltıdan Delort ve 90+3. dakikada Guessand attı. Konuk ekip Lyon'un gollerini ise 34. dakikada Ekambi ve 68. dakikada Aouar kaydetti.



Lyon'da Kadewere, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından Nice, son 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve 19 puanla 2. sırada yer aldı. 3. mağlubiyetini alan Lyon ise 16 puanla 7 sırada yer buldu.



Nice, gelecek hafta Marsilya'yı konuk edecek. Lyon ise Lens'i ağırlayacak.





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