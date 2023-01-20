Nice, Ndayishimiye transferini bitiriyor

Başakşehir'in 24 yaşındaki futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, Fransa'ya transfer oluyor.



Fransız basınında yer alan habere göre, Nice'in, Ndayishimiye'nin transferini tamamlamaya yakın olduğu belirtildi.



10 MİLYON EURO'YA YAKIN



Transferin ara transfer döneminde resmiyet kazanmasının beklendiği ve Nice'in bu transfer için yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.



Bu sezon Başakşahir'de 30 maça çıkan Ndayishimiye, 7 kez gol sevinci yaşadı.





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