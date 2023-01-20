Nice, Ndayishimiye transferini bitiriyor

Fransız ekibi Nice'in, Başakşehir forması giyen Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna katmaya hazırlandığı aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nice, Ndayishimiye transferini bitiriyor
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20 Ocak 2023 19:24
Başakşehir'in 24 yaşındaki futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, Fransa'ya transfer oluyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, Nice'in, Ndayishimiye'nin transferini tamamlamaya yakın olduğu belirtildi.

10 MİLYON EURO'YA YAKIN

Transferin ara transfer döneminde resmiyet kazanmasının beklendiği ve Nice'in bu transfer için yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Bu sezon Başakşahir'de 30 maça çıkan Ndayishimiye, 7 kez gol sevinci yaşadı.

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