Nice, Marsilya'yı devirip liderliğini sürdürdü

Ligue 1'in 10. haftasında Nice, sahasında Olympique Marsilya'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nice, Marsilya'yı devirip liderliğini sürdürdü
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22 Ekim 2023 01:07
Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde Francesco Farioli'nin ekibi Nice, Gennaro Gattuso yönetimindeki Olympique Marsilya ile karşılaştı. 

Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nice, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Nice'in galibiyet golünü 79. dakikada Evann Guessand kaydetti. 

Marsilya'da Leonardo Balerdi, karşılaşmanın 78. dakikasında ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Farioli yönetimindeki Nice, 19 puanla PSG'nin 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Marsilya 12 puanda kaldı. 

Nice, önümüzdedeki hafta Clermont deplasmanına gidecek. Marsilya ise sahasında Lyon ile karşılaşacak.

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