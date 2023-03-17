Nice kazandı ve çeyrek finale yükseldi

Nice, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Sheriff'i 3-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com
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Nice kazandı ve çeyrek finale yükseldi
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17 Mart 2023 01:00
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Nice, sahasında Sheriff ile karşı karşıya geldi. Stade de Nice'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Nice'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gaetan Laborde, 53. dakikada Teremas Igoboras Moffi ve 79. dakikada Bilal Brahimi attı. Konuk ekip Sheriff'in tek golü 54. dakikada Abdoul Fessal Tapsoba'dan geldi.

Nice'te, Başakşehir'den kadroya katılan Youssouf Ndayishimiye 75 dakika sahada kaldı.

İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Nice, bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Nice'in çeyrek finaldeki rakibi 17 Mart Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Görsel Kaynak: Nice / Twitter

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