NFL'de şampiyon Philadelphia Eagles

Super Bowl LIX'te Philadelphia Eagles ile Kansas City Chiefs karşı karşıya geldi. New Orleans Caesars Superdome'da oynanan mücadeleyi Eagles, 40-22'lik skorla kazandı.



Maçın ilk yarısını 24-0 ile geçen Philadelphia, Kansas City'nin geri dönüşüne izin vermedi ve şampiyonluğa ulaştı. Son 2 sezonun şampiyonu Kansas City, 1967 Packers'tan bu yana ve NFL tarihinde ilk üçleme fırsatını da değerlendiremedi.



Eagles QB'si Jalen Hurts 17'de 22 pas isabetiyle 221 yarda ve iki TD üretirken, 11 koşuda 72 yarda ve 1 TD üretti ve maçın MVP'si seçildi.



Philadelphia Eagles, bu şampiyonlukla birlikte modern NFL tarihinde 2017'den sonra ikinci kez şampiyon oldu.



