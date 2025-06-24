24 Haziran
Benfica-Bayern Munih
1-0
24 Haziran
Auckland City FC-Boca Juniors
1-185'
25 Haziran
Los Angeles FC-Flamengo
04:00
25 Haziran
Esperance-Chelsea
04:00

Neymar, Santos'la sözleşmesini 6 ay uzattı!

Neymar, Santos ile sadece 6 aylık sözleşme yeniledi. Mali şartlar ve imaj hakkı borcu da yeniden yapılandırıldı.

calendar 24 Haziran 2025 22:38 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 23:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Neymar, Santos'la sözleşmesini 6 ay uzattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Brezilyalı yıldız Neymar, altyapısından yetiştiği Santos'la olan sözleşmesini Aralık 2025'e kadar uzatmayı kabul etti. Başlangıçta 2026 Dünya Kupası'na kadar uzatılması planlanan anlaşma, oyuncunun isteğiyle kısa tutuldu.

Yeni sözleşmenin mali koşulları, mevcut kontratla benzer olacak. Neymar, aylık 700.000 dolar kazanmaya devam edecek. Ayrıca, Santos'un oyuncunun imaj haklarından doğan 15 milyon dolar tutarındaki borcu, NR Sports aracılığıyla 2026 yılı sonuna kadar yapılandırıldı.

Sözleşmenin kısa tutulmasının temel nedeni, Neymar'ın transfer dönemlerinde kariyerine dair esnek kararlar alabilmek istemesi. Daha önce Ocak 2024'te de benzer bir strateji izlemiş olan yıldız oyuncu, geleceğini belirleme konusunda kontrolü elinde tutmak istiyor. Anlaşmanın resmi duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

SANTOS PERFORMANSI

Santos formasıyla 14 maça çıkan Neymar 3 gol ve 3 asist ile oynadı.



>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.