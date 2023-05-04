Neymar'dan PSG'yi kızdıracak hamle!

Fransa'da gündem Paris Saint Germain'in 2 yıldızı Lionel Messi ve Neymar...
PSG'nin ünlü taraftar grubu Ultras, önce kulüp binası, ardından da Neymar'ın evinin önüne giderek iki yıldızı hedef alan küfürlü tezahüratlar yaptı.
NEYMAR'IN BEĞENİSİ TANSİYONU ARTTIRDI
Fransız kulübü yaptığı son paylaşım ile kendi taraftarlarını kınasa da Neymar'ın yaptığı bir beğeni tansiyonu iyice arttırdı.
"PSG KÜÇÜK KULÜP"
Brezilyalı yıldız, 'PSG küçük kulüp' yazılı bir paylaşımı beğenerek taraftarların tepkisini iyice üzerine çekti.
"MUTLUYDULAR" BEĞENİSİ
Tecrübeli oyuncu ayrıca, Lionel Messi ile yer aldığı Barcelona dönemine ait "Mutluydular" yazısıyla paylaşılan bir gönderiyi de beğendi.
Taraftarların Lionel Messi ve Neymar'a tepkisi sürerken, PSG henüz iki oyuncunun geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
PSG'nin ünlü taraftar grubu Ultras, önce kulüp binası, ardından da Neymar'ın evinin önüne giderek iki yıldızı hedef alan küfürlü tezahüratlar yaptı.
NEYMAR'IN BEĞENİSİ TANSİYONU ARTTIRDI
Fransız kulübü yaptığı son paylaşım ile kendi taraftarlarını kınasa da Neymar'ın yaptığı bir beğeni tansiyonu iyice arttırdı.
"PSG KÜÇÜK KULÜP"
Brezilyalı yıldız, 'PSG küçük kulüp' yazılı bir paylaşımı beğenerek taraftarların tepkisini iyice üzerine çekti.
"MUTLUYDULAR" BEĞENİSİ
Tecrübeli oyuncu ayrıca, Lionel Messi ile yer aldığı Barcelona dönemine ait "Mutluydular" yazısıyla paylaşılan bir gönderiyi de beğendi.
Taraftarların Lionel Messi ve Neymar'a tepkisi sürerken, PSG henüz iki oyuncunun geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ