Neymar'dan PSG'yi kızdıracak hamle!

Fransa'da gündem Paris Saint Germain'in 2 yıldızı Lionel Messi ve Neymar...PSG'nin ünlü taraftar grubu Ultras, önce kulüp binası, ardından da Neymar'ın evinin önüne giderek iki yıldızı hedef alan küfürlü tezahüratlar yaptı.Fransız kulübü yaptığı son paylaşım ile kendi taraftarlarını kınasa da Neymar'ın yaptığı bir beğeni tansiyonu iyice arttırdı.Brezilyalı yıldız,yazılı bir paylaşımı beğenerek taraftarların tepkisini iyice üzerine çekti.Tecrübeli oyuncu ayrıca, Lionel Messi ile yer aldığı Barcelona dönemine aityazısıyla paylaşılan bir gönderiyi de beğendi.Taraftarların Lionel Messi ve Neymar'a tepkisi sürerken, PSG henüz iki oyuncunun geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.