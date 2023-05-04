Neymar'dan PSG'yi kızdıracak hamle!

PSG'nin yıldızı Neymar ile ilgili eleştiriler devam ederken, Brezilyalı yıldızın yaptığı bir beğeni tansiyonu gittikçe arttırdı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Neymar'dan PSG'yi kızdıracak hamle!
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04 Mayıs 2023 17:35
Fransa'da gündem Paris Saint Germain'in 2 yıldızı Lionel Messi ve Neymar...

PSG'nin ünlü taraftar grubu Ultras, önce kulüp binası, ardından da Neymar'ın evinin önüne giderek iki yıldızı hedef alan küfürlü tezahüratlar yaptı.

NEYMAR'IN BEĞENİSİ TANSİYONU ARTTIRDI

Fransız kulübü yaptığı son paylaşım ile kendi taraftarlarını kınasa da Neymar'ın yaptığı bir beğeni tansiyonu iyice arttırdı.

"PSG KÜÇÜK KULÜP"

Brezilyalı yıldız, 'PSG küçük kulüp' yazılı bir paylaşımı beğenerek taraftarların tepkisini iyice üzerine çekti.

"MUTLUYDULAR" BEĞENİSİ

Tecrübeli oyuncu ayrıca, Lionel Messi ile yer aldığı Barcelona dönemine ait "Mutluydular" yazısıyla paylaşılan bir gönderiyi de beğendi.

Taraftarların Lionel Messi ve Neymar'a tepkisi sürerken, PSG henüz iki oyuncunun geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.


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