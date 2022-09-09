Neymar'dan Icardi'ye veda paylaşımı

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi için flaş bir paylaşım geldi
Galatasaray ile anlaşan Icardi için eski takım arkadaşı Neymar sosyal medyadan başarı mesajı paylaştı.
Brezilyalı yıldız Icardi ile birlikte olan fotoğrafının olduğu mesajında, "Yeni serüveninde başarılar Icardi. Seninle oynamak çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.
İşte Neymar'ın paylaşımı:
Galatasaray ile anlaşan Icardi için eski takım arkadaşı Neymar sosyal medyadan başarı mesajı paylaştı.
Brezilyalı yıldız Icardi ile birlikte olan fotoğrafının olduğu mesajında, "Yeni serüveninde başarılar Icardi. Seninle oynamak çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.
İşte Neymar'ın paylaşımı:
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