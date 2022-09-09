Neymar'dan Icardi'ye veda paylaşımı

Galatasaray, Parias Saint-Germain'den transfer ettiği Mauro Icardi için takım arkadaşı Neymar'dan, başarı mesajı geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Neymar'dan Icardi'ye veda paylaşımı
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09 Eylül 2022 13:49
Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi için flaş bir paylaşım geldi

Galatasaray ile anlaşan Icardi için eski takım arkadaşı Neymar sosyal medyadan başarı mesajı paylaştı.

Brezilyalı yıldız Icardi ile birlikte olan fotoğrafının olduğu mesajında, "Yeni serüveninde başarılar Icardi. Seninle oynamak çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

İşte Neymar'ın paylaşımı:



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