Newcastle United'ın Joao Felix ilgisi!

Premier Lig ekibi Newcastle United, sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık geçiren Joao Felix'i yakın takibe aldı.



İngiliz medyasında çıkan haberlere göre İngiliz ekibinin sezon sonunda Atletico Madrid'e geri dönecek Portekizli yıldız için 100 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.



23 yaşındaki genç oyuncu, Premier Lig'de kalmak istediğini, gelen tekliflere açık olduğunu menajerine iletti.



Öte yandan Atletico Madrid cephesi de Joao Felix'i satmaya sıcak bakıyor. Madrid ekibi 2019 yılında Felix için ödediği 127 milyon Euro bonservis bedelinin bir bölümünü bu satışla beraber telafi etmek istiyor.



Joao Felix bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 3 gol kaydetti.



