Newcastle'da yeni transferin ayağında kırık!

Newcastle United'ın yeni transferi Kieran Trippier'in ayağında kırık tespit edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; nufc.co.uk
Abone Ol
Newcastle'da yeni transferin ayağında kırık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2022 17:08
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı sağ bek Kieran Trippier, ayağındaki kırık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

Serbest vuruştan attığı golle takımının 25. haftadaki Aston Villa maçını 1-0 kazanmasını sağlayan ancak 48. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Trippier'in sakatlığının boyutu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Trippier'in sağlığına kavuşmasının ne kadar zaman alacağı belirtilmedi ancak İngiliz basını, Newcastle United'ın İngiliz milli futbolcuyu sezonun son bölümüne yetiştirmeye çalışacağını öne sürdü.

Geçen yılın ekim ayında Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, ara transfer dönemini aktif geçirmişti.

Kümede kalma mücadelesi veren Newcastle United, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.