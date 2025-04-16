Newcastle, Crystal Palace'ı evinde 5'ledi!

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle, Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle, Crystal Palace'ı evinde 5'ledi!
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16 Nisan 2025 23:30
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan maçta Newcastle, Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti.

Newcastle'ın gollerini 14. dakikada Jacob Murphy, 38.dakikada Marc Guehi (KK), 45+2. dakikada Harvey Barnes, 45+8. dakikada Fabian Schar ve 58. dakikada Alexander Isak kaydetti.

Konuk ekip Crystal Palace'ta Eberechi Eze, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Newcastle, ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti ve puanını 59'a yükselterek 3. sırada yer aldı.

Crystal Palace ise ligde üst üste 2. yenilgisini aldı ve 43 puanla 12. sırada bulunuyor.

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