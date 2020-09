New York Knicks, Russell Westbrook'u hedefleyebilir!

New York Knicks'in, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'u hedefleyebileceği bildirildi.



Knicks henüz takıma bir yıldız oyuncu ekleme umudunu yitirmedi. Bu yıl serbest oyuncu dönemi biraz seyrek görünse de, Knicks'in ilgisini çekebilecek isimler bulunuyor.



Fansided'in 'Sir Charles In Charge' bloğu yazarı Jonathan Kiernan'a göre, Knicks'in hedeflerinden biri Westbrook olabilir:



"Julius Randle, maç başına ortalama 20 sayı atabilen, Houston Rockets için mükemmel bir kısa kadro pivotu. Wayne Ellington ve üç sayılık atabilme özelliği, James Harden ve Mike D'Antoni'ye dış alanad bir başka şutör veriyor ve Kevin Knox, iyi bir antrenörle iyi bir oyuncuya dönüşebilecek genç bir forvet. Russell Westbrook'un kumaşı, büyük bir pazar için uygun ve New York'tan daha büyük bir pazar yok. Madison Square Garden'daki Russell Westbrook, kapalı gişe olur. Büyük kişiliği, eşsiz stil anlayışı ve sahadaki ateşli tavrı, New York'un sevdiği her şeyi temsil ediyor."



Bu sezon 27.2 sayı, 7.9 ribaund, 7.0 asist ve 1.6 top çalma ortalamalarıyla oynayan Westbrook'un tek başına gelişi, Knicks'i bir şampiyonluk yarışmacısı haline getirmek için belki yeterli olmasa da, yedi yıllık playoff kuraklığını sona erdirmek için gerçekçi bir şans verebilir.



Şu an itibariyle Rockets'ın sezon sonrasında Westbrook'u takas bloğuna koymayı planladığına dair net bir gösterge bulunmuyor. Ancak 2020 playofflarının ikinci turunda Los Angeles Lakers'ı elemeyi başaramazlarsa, Westbrook ile ilgili bu söylentilerin bir kez daha ısınması bekleniyor.