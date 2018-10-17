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"Neustadter'in yürüyüşü bile değişti!"

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Uluslar Ligi'nde oynanan maçta Türkiye'ye gol atan Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter'i övdü

'Neustadter'in yürüyüşü bile değişti!'
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17 Ekim 2018 12:18
Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Uluslar Ligi'nde oynanan maçta Türkiye'ye gol atan Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter'i yere göğe sığdıramadı. Russia 24 TV'ye konuk olan Cherchesov, İsveç karşılaşmasında maçın adamı seçilmesinin ardından Türkiye karşısında da fileleri havalandıran 30 yaşındaki oyuncu hakkında övgü dolu sözler söyledi.

ARTIK DAHA MÜCADELECİ

Tecrübeli çalıştırıcı, "Neustadter oynadıkça açılıyor ve daha iyi performans gösteriyor. İyi oynadıkça kendine olan güveni yükseliyor. Hatta yürüyüşü bile değişti" dedi. Oyuncunun milli takıma ilk seçildiği dönemdeki haliyle şu anki durumu arasında büyük fark olduğunu sözlerine ekleyen Cherchesov, "Roman kendini sürekli geliştirdi. Kendisi de farkında. Artık daha çok ikili mücadele giriyor ve bunları da kazanıyor" ifadelerini kullandı.

İSTİKRAR ABİDESİ

Fenerbahçe'de son iki senenin vazgeçilmez ismi Neustadter, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Alman asıllı futbolcu, Rus Milli Takımı'nda düzenli forma giymesiyle alkış alıyor. Fenerbahçe'de 12 resmi maçın tamamında görev yapan Roman, Dünya Kupası kadrosuna girememesine rağmen Rusya ile Uluslar Ligi'nde 3'te 3 yaparak istikrarını ortaya koydu. Neustadter, son iki sezonda Kocaman ve Cocu yönetiminde 56 maçta oynadı. Sarı-lacivertli takım adına 7 gol kaydetti





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