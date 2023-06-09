Nenad Bjelica'dan yoğun mesai

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, takımı yeniden inşaa etmek için gece gündüz çalışıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica'dan yoğun mesai
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09 Haziran 2023 12:45
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica yeni Trabzonspor'u inşa etmek için kolları sıvadı.

Yönetimden tam destek alan Hırvat çalıştırıcı, bordo-mavilileri üreten bir takım haline getirmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, mali ve sportif anlamda yeni planlarını sezonun tamamlanmasıyla harekete geçirecek.

Önümüzdeki sezona sürdürülebilir bir takım bütçesiyle girmeye öncelik veren Trabzonspor, transferlerini de bu doğrultuda gerçekleştirecek.

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunda 25 milyon Euro'luk takım bütçesiyle mücadele ederken, bu sezon ise 42 milyon Euro'ya çıkardığı bütçesiyle kupa kaldıramadığı bir sezon geçirdi. Trabzonspor, yeni sezona yine 25 milyon Euro civarında takım bütçesiyle girmeyi planlıyor.

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