100 bin talep

Koronavirüs nedeniyle Galatasaray , birçok kulüp gibi uzun bir süre boyunca taraftarından uzak kaldı. Pandemi koşulları nedeniyle 1 yılı aşkın bir süre maçlara taraftar alınmazken, sezon başında stadyumlara yüzde 50 oranında seyirci girmesine izin verildi.Son olarak da geçtiğimiz günlerde çıkan kararın ardından maçların tam kapasite ile oynanacağı açıklandı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Aslan'ın, Avrupa Ligi'nde oynadığı Lokomotiv Moskova mücadelesini 36 bin dolaylarında seyirci takip etti. Ancak Nef Stadyumu, henüz tam olarak dolmadı.Son olarak iki sezon önce 28 Eylül 2019'da (785 gün önce) ligde Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de PSG, 22 Ekim'de Real Madrid maçları kapalı gişe oynanmıştı.Cim Bom, şimdi ise Milli ara sonrasında Fenerbahçe ile kapışacak. Dev derbinin biletleri ise gün içerisinde satışa çıkacak.Edinilen son bilgilere göre 52 bin bilete yaklaşık 100 bin talebin olduğu belirtildi. Yani satışa çıkarılan biletlerin kısa süre içerisinde bitirilmesi hedeflenirken, Galatasaray'ın da 2 yıl aradan sonra bir maçını tam kapasite ile oynayacağı anlamına geliyor.