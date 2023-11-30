Neestrup: 'Galatasaray'a karşı her şeyi yapacağız.'

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Bayern Münih ile 0-0 berabere kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçı sonrası konuştu.
Neestrup, "Bayern Münih, topla bizden daha fazla oynadı ama girilen pozisyonlara ve hücum girişimlerine bakacak olursak denk bir maç oldu. Neredeyse Bayern Münih ile eşittik." ifadelerini kullandı.
Danimarka ekibinin hocası, "Henüz işimiz bitmedi. Galatasaray'a karşı elimizden geleni yapıp gruptan çıkmaya çalışacağız. Her ihtimal masada. Şu ana kadar olağanüstü bir iş çıkardık. Kendi kaderimizi kendimizi belirleyeceğiz." sözleriyle konuşması noktaladı.
SON MAÇTA İHTİMALLER
Grubun son hafta maçında Kopenhag ile Galatasaray, Danimarka'da karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf, gruptan çıkacak. Beraberlik halinde Manchester United - Bayern Münih maçının skoruna göre Kopenhag gruptan çıkabilecek. İngiliz ekibi puan kaybederse ve Kopenhag yenilmezse, gruptan çıkan taraf Danimarka ekibi olacak.
Galatasaray kazanırsa ve Manchester United puan kaybederse, Kopenhag UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak. Hem Galatasaray hem Manchester United'ın kazanması durumunda, Kopenhag Avrupa'ya veda eden taraf olacak.
Neestrup, "Bayern Münih, topla bizden daha fazla oynadı ama girilen pozisyonlara ve hücum girişimlerine bakacak olursak denk bir maç oldu. Neredeyse Bayern Münih ile eşittik." ifadelerini kullandı.
Danimarka ekibinin hocası, "Henüz işimiz bitmedi. Galatasaray'a karşı elimizden geleni yapıp gruptan çıkmaya çalışacağız. Her ihtimal masada. Şu ana kadar olağanüstü bir iş çıkardık. Kendi kaderimizi kendimizi belirleyeceğiz." sözleriyle konuşması noktaladı.
SON MAÇTA İHTİMALLER
Grubun son hafta maçında Kopenhag ile Galatasaray, Danimarka'da karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf, gruptan çıkacak. Beraberlik halinde Manchester United - Bayern Münih maçının skoruna göre Kopenhag gruptan çıkabilecek. İngiliz ekibi puan kaybederse ve Kopenhag yenilmezse, gruptan çıkan taraf Danimarka ekibi olacak.
Galatasaray kazanırsa ve Manchester United puan kaybederse, Kopenhag UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak. Hem Galatasaray hem Manchester United'ın kazanması durumunda, Kopenhag Avrupa'ya veda eden taraf olacak.
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