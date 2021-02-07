Necati Erkmen: "Camiamızı üzüyoruz"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Necati Erkmen: 'Camiamızı üzüyoruz'
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07 Şubat 2021 18:35
MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'a sahalarında 4-1 yenildikleri maçta iyi oynayamadıklarını belirtti.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, kısa bir açıklama yaptı.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını aktaran Erkmen, "Futbol adına daha güzel şeyler konuşmak isterdik. Bugün istediklerimizi yapamadık ve mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Camiamızı üzüyoruz. Bu konuda da özür diliyoruz." ifadelerini kullandı. 



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