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NBA ve NBPA, "Delete 8" takımları için ortak bir karara vardı!

NBA ve NBPA, Walt Disney World Kampüsü'ne katılmaya hak kazanmayan sekiz takımın, önümüzdeki ay gönüllü oyuncu antrenmanları yapabileceğini ortaklaşa duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve NBPA, Walt Disney World Kampüsü'ne katılmaya hak kazanmayan sekiz takımın, önümüzdeki ay gönüllü oyuncu antrenmanları yapabileceğini ortaklaşa duyurdu.

Gönüllü antrenmanlar, "kontrollü koşullar altında kampüs benzeri bir ortamda ikamet eden" oyuncular ve antrenörler ile, bireysel bir şekilde bölge içi ekip tesislerinde gerçekleştirilecek.

Program, 14 Eylül'den 6 Ekim'e kadar çalışacak şekilde ayarlanmış durumda ve başlangıçta günlük KOVID-19 testini içerecek.

Açıklamaya göre, oyuncular ve takım personeli, grup eğitim faaliyetlerine katılmak için kampüste kalmak durumunda olacaklar.

NBA'in Orlando bubble'ına katılmaya hak kazanamayan ve "Delete 8" lakaplı takımların, oyuncular birliğinin yetkisi ile takım aktiviteleri için bazı opsiyonları tartıştıkları da bildirildi.

Bu kulüpler arasında Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve New York Knicks bulunuyor.


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