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NBA, sezonu tamamlamak için 15 bin teste ihtiyaç duyuyor!

NBA'in, koronavirüs için asemptomatik oyuncuları ve personeli test etmemelerini öneren bir not yayınladığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, koronavirüs için asemptomatik oyuncuları ve personeli test etmemelerini öneren bir not yayınladığı açıklandı.

NBA, notta "Şu an için, mevcut halk sağlığı ortamında tüm oyuncuları ve personeli koronavirüs için düzenli olarak test etmek uygun değil." ifadelerini kullandı.

Ekiplere ayrıca, oyuncuların "bulaşıcı bir hastalık uzmanına danışarak" hastanın hastalık koşulları ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile takımın pazarındaki sağlık otoritesinden KOVID-19 ile ilgili testlere ilişkin rehberlik de göz önünde bulundurularak, test edilip edilmeyeceklerine karar vermeleri talimatı verildi.

Not ayrıca, NBA'in lig çapında test olanakları aradığını ve takımların faaliyetlerine devam ettiğinde, test standartlarının uygulanmasını öngördüğünü de ekledi.

SEZONU TAMAMLAMAK İÇİN 15 BİN TEST!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, NBA, sezonunu tamamlamak için 15.000 teste ihtiyaç duyuyor.

Başkan Adam Silver, kamuoyu ve özel olarak, kamu talebinin henüz karşılanmaması durumunda sezonu devam ettirmek için bu kadar test yapamayacağını belirtmişti.

Birçok üretici, NBA'e bu test miktarını garanti edebilir, ancak kamu talebinin karşılanacağını garanti edemez.


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