NBA'in yıllık genel menajeri anketinde Boston Celtics tekrar şampiyonluk adayı, Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander ise MVP adayı olarak seçildi.



NBA genel menajerlerine göre Celtics ve Thunder, sırasıyla Doğu ve Batı Konferanslarında sezonu en iyi geçirecek takımlar olarak ön görüldü.



Yakın zamanda yayınlanan yıllık GM anketinde bu iki takım, sezonun NBA Finalleri'nde karşı karşıya gelmek üzere seçilen ekipler oldu. Celtics, şampiyonluğu kazanacak takım olarak oyların %83'ünü alırken, Thunder ve Dallas Mavericks ise sırasıyla %13 ve %3 oy aldı.



Gilgeous-Alexander, MVP ödülü için Luka Doncic'i geride bırakarak oyların %40'ını alırken, Doncic ise oylarının %30'unu aldı. Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid ve üç kez MVP seçilen Nikola Jokic ise %7'şer oy topladı.



Anket ayrıca NBA GM'lerinin Thunder'ın yaz döneminde en iyi hamleleri yaptığını ve en umut vadeden genç kadroya sahip olduğunu düşündüklerini ortaya koydu.



Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, üst üste beşinci sezon NBA'in en iyi koçu seçildi. Spoelstra oyların %69'unu alırken, Oklahoma City'den Mark Daigneault %17, Golden State Warriors koçu Steve Kerr ise %7 oy aldı. Spoelstra ayrıca en iyi motivasyoncu ve en iyi savunma koçu da seçildi.



San Antonio Spurs'ün deneyimli oyuncusu Chris Paul, gelecekte en iyi başantrenör olabilecek mevcut oyuncu olarak değerlendirildi.



Spurs'ün genç fenomen yıldızı Victor Wembanyama %40 oranında ligin en iyi savunma oyuncusu olarak seçilirken, %77 oranında ise etrafına yeni bir takım kurulacak oyuncu olarak seçildi.



