NBA, geride bıraktığımız Ocak ayının en iyi performans gösteren oyuncularını, çaylaklarını ve koçlarını duyurdu.



Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid ve Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, ayın oyuncuları seçildiler.



Embiid'in 34.9 sayı, 10.7 ribaund ve 1.6 blok ortalamalarıyla oynadığı Ocak ayını, 76ers ekibi 11-3'lük bir seriyle kapattı.



Jokic ise bu süreçte Nuggets'ı 12-4'lük bir seriye taşırken, 24.0 sayı, 11.6 ribaund ve 11.3 asist ortalamaları yakaladı.



Orlando Magic forveti Paolo Banchero ve Sacramento Kings forveti Keegan Murray, NBA'de Ocak ayının en iyi çaylakları seçilen isimler oldular.



Banchero bu süreçte 20.1 sayı, 5.9 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakalarken, Murray ise 14.0 sayı ve 5.9 ribaund ile oynadı.



76ers koçu Doc Rivers ve Nuggets koçu Michael Malone ise, Ayın Koçu ödülüne layık görüldüler.



Rivers, yakaladığı 11-3'lük seride öncülük ettiği 76ers'ı Doğu konferansı sıralamalarında 33-17'lik bir dereceyle 3. sıraya taşımayı başardı.



Malone ise, Denver'ı 35-16'lık bir dereceyle Batı konferansında zirveye taşıdı.





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