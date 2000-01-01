NBA, arenalarda %15-20 kapasitede nasıl iş yürüteceğine bakıyor

NBA'in, takımların önümüzdeki sezon yüzde 15 ila 20 kapasitede nasıl yaratıcı olabileceğini ve maç oynayabileceğini incelediği bildirildi.



NBA başkanı Adam Silver, geçen haftaki konferans görüşmesinde şunları söylemişti:



"Bir aşının yakında gelmeyeceğini varsayarsak, arenalarımızda belki 19.000 kişi yerine 5.000 kişiyi alabileceğimiz durumlar olabilir mi? Belki de 8.000 kişi olabilir mi? Belki buna izin veren protokoller olabilir mi? "



Silver, oyuncuları 2020-21 sezonunun tamamını seyirciler olmadan oynayabilme olasılığı için hazırlamıştı.



