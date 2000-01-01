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NBA, arenalarda %15-20 kapasitede nasıl iş yürüteceğine bakıyor

NBA'in, takımların önümüzdeki sezon yüzde 15 ila 20 kapasitede nasıl yaratıcı olabileceğini ve maç oynayabileceğini incelediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, takımların önümüzdeki sezon yüzde 15 ila 20 kapasitede nasıl yaratıcı olabileceğini ve maç oynayabileceğini incelediği bildirildi.

NBA başkanı Adam Silver, geçen haftaki konferans görüşmesinde şunları söylemişti:

"Bir aşının yakında gelmeyeceğini varsayarsak, arenalarımızda belki 19.000 kişi yerine 5.000 kişiyi alabileceğimiz durumlar olabilir mi? Belki de 8.000 kişi olabilir mi? Belki buna izin veren protokoller olabilir mi? "

Silver, oyuncuları 2020-21 sezonunun tamamını seyirciler olmadan oynayabilme olasılığı için hazırlamıştı.


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