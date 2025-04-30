NBA başkanı Adam Silver, All-Star haftasonuna dair köklü bir değişikliğin sinyallerini verdi.



Silver ve NBA Operasyon Başkanı Byron Spruell, geleneksel All-Star maçının yerini uluslararası bir turnuvanın alabileceğini açıkladı.



"All-Star maçımız gelecek sezon NBC'ye dönecek. Ancak Paris Olimpiyatları'nda gördüğümüz uluslararası basketbola olan yoğun ilgi doğrultusunda, oyuncuların ülkelerini ya da bölgelerini temsil edeceği bir format üzerinde Oyuncular Birliği ile görüşüyoruz."



Yeni planın 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'yla uyumlu olması hedefleniyor. Silver ayrıca, turnuvanın olimpiyat basketbolunun düzenleneceği Intuit Dome'da yapılmasının büyük fırsatlar yaratabileceğini belirtti.



Spruell ise olası formatın "ABD vs. Dünya" temasına dayalı olabileceğini ve mini turnuvalardan ulusal bazlı rekabetlere uzanabileceğini ifade etti.



All-Star formatı, son yıllarda hem oyuncular hem de izleyiciler nezdinde cazibesini yitirmiş, birçok kez değiştirilmişti. Elam Ending, kaptan sistemi ve son olarak geleneksel Doğu-Batı formatı denense de kalıcı bir çözüm bulunamamıştı.



