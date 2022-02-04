NBA All-Star 2022'nin yedekleri belli oldu!

NBA

'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 21 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentinde oynanacak karşılaşmada görev alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi.Doğu Konferansı'nda(Miami Heat),(Cleveland Cavaliers),(Brooklyn Nets),(Chicago Bulls),(Milwaukee Bucks),(Boston Celtics) ve(Toronto Raptors) yedeklerde yer aldı.Batı Konferansı'nda ise(Phoenix Suns),(Dallas Mavericks),(Utah Jazz),(Golden State Warriors) ve(Minnesota Timberwolves) yedekler arasına girdi.2022 NBA All-Star maçının kaptanları ve ilk 5 oyuncuları, taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenmişti.En fazla oy alan isimler(Los Angeles Lakers) ve(Brooklyn Nets) kaptan seçilmişti. Doğu'da(Milwaukee Bucks),(Philadelphia 76ers),(Chicago Bulls) ve(Atlanta Hawks), Batı'da ise(Denver Nuggets),(Golden State Warriors) ve(Memphis Grizzlies) ilk 5'te sahaya çıkma hakkı kazanmıştı.Takım kadroları ise kaptanlar LeBron James ve Kevin Durant tarafındancanlı yayında gerçekleştirilecek draft ile belirlenecek.