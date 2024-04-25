NBA, Minnesota Timberwolves pivotu Naz Reid'in Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazandığını duyurdu.



Reid 352 puanla birinci sırayı alırken, Sacramento Kings guardı Malik Monk ise oylamayı 342 puanla tamamladı. Reid 45 birincilik oyu alırken, Monk ise 43 birincilik oyu aldı.



Bobby Portis Jr., Norman Powell ve Bogdan Bogdanovic ilk 5'i tamamlayan isimler oldular.



Reid bu sezon 81 maçta 13,5 sayı, 5,2 ribaund ve 1,3 asist ortalamaları yakalarken, maç başına %41 ile 2.1 isabet kaydederek kariyerinin bu alanda en yüksek oranına ulaştı.



Reid, 2019'da NBA'e draftsız girdikten sonra beş sezon forma giydiği Timberwolves ile kontratını, geçtiğimiz sezon üç yıllığı 42 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmıştı.



Reid ayrıca, NBA tarihinde bu ödülü kazanan ilk Minnesota oyuncusu oldu.





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