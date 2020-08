Nate McMillan'ın koltuğu sallantıda olabilir!

Indiana Pacers başantrenörü Nate McMillan'ın koltuğunun sallantıda olmasının, tüm sezonun en çok dolaşan söylentisi olduğu söylendi.



McMillan, Pacers'ın başantrenörü olarak geçirdiği dört yılda büyük bir normal sezon başarısı elde etmiş olsa da, 56 yaşındaki koçun koltuğunun sallantıda olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu.



The Lowe Post podcast'inin son bölümünde, ESPN'den Zach Lowe ve Jeff Van Gundy, McMillan'ın iş durumunun sorgulandığına inandıklarını söyledi.



Van Gundy, "Buraya geldikten sonra (NBA'de sezonun devamı için Florida'ya), iki kişi yanıma gelip 'Nate McMillan'ın başı dertte' demişti." şeklinde konuştu.



Lowe ise, "Tüm sezon boyunca süregelen bir söylenti olmuştu. Orlando'da duydukların, sezonun başından beri konuşuluyor." yanıtını verdi.



McMillan, Ağustos 2018'de, gelecek sezondan sonra sona erecek olan, çok yıllı bir sözleşme uzatması imzalamıştı. 180-135'lik bir seriye sahip olan McMillan, dört sezonda da her birinde Pacers ile playofflara kalmış olsa da, bu başarı playoff galibiyetlerine yansımamıştı.



Indiana, 2017 ve 2019'da playofflardan süpürülmeleri de dahil olmak üzere, önceki üç yılın her birinde ilk turda elenmişti.



Pacers (42-27) şu anda Doğu Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor ve 2014'te Doğu Konferansı Finallerine ulaştıklarından beri sezonun ilk turunu geçememişti.