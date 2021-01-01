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Nash: "Durant bu hafta dönebilir, Kyrie için biraz vakit lazım"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kevin Durant'in bu hafta dönebileceğini ancak Kyrie Irving'in biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kevin Durant'in bu hafta dönebileceğini ancak Kyrie Irving'in biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Nash, 18 Aralık'ta NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girdikten sonra Brooklyn'in son üç maçını kaçıran KD hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Bence Kevin'in oynama şansı yüksek (Perşembe günkü Philadelphia 76ers maçında). Zaten sekiz gündür falan kadro dışı, yani oynaması lazım. Şu anda tam olarak kaç gün olduğundan emin değilim ama oynamaya yakın."

"KYRIE, 1-2 HAFTA İÇİNDE DÖNECEKTİR"

Nets koçu ayrıca, bu sezon halen Brooklyn forması giymemiş olan ve 18 Aralık'tan bu yana ligin sağlık ve güvenlik protokollerinde yer alan Kyrie için ise şu şekilde konuştu:

"Söylemesi zor ama muhtemelen bir hafta ile iki hafta arasında bir yerde diyebilirim. Şu anda izole olmuş durumda, bu da kondisyonunu toparlaması üzerine ayrı bir durum oluşturuyor. Egzersiz falan yapmadığı için, protokollerden çıktıktan sonra iki haftalık bir süreçte döneceğini düşünüyorum. Yine de nasıl olacağını göreceğiz çünkü kendisini fiziksel durumunun yanı sıra basketbol açısından da değerlendirmemiz gerekiyor."

Nets şu anda Doğu Konferansı sıralamasında en üst sırada yer alıyor. Durant, maç başına NBA lideri olduğu 29.7 sayının yanı sıra, 7.9 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları ile oynuyor.


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