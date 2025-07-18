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Napoli taraftarından Osimhen'e ağır sözler!

Galatasaray'ın transferini beklediği Victor Osimhen'e, kulübü Napoli'nin taraftarlarından sert bir tepki geldi. Yıldız futbolcu için açılan pankartta ağır ifadeler kullanıldı.

calendar 18 Temmuz 2025 22:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Napoli taraftarından Osimhen'e ağır sözler!
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Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Napoli taraftarları, takımdan ayrılması beklenen Nijeryalı golcüye sert bir pankartla tepki gösterdi.

AĞIR SÖZLER

Açılan pankartta, "Osimhen, cehalet her zaman senin hayatında hüküm sürecek. Sefil! Bu kulüpte Maradona'nın oynadığını asla unutma!" ifadeleri yer aldı. 



KAMP KADROSUNDA YOK

Napoli, resmi internet sitesinden yeni sezon kamp kadrosunu duyurdu. Son günlerde sağlık kontrolüne gitmemek için kulübe rapor gönderen Osimhen, açıklanan listede yer almadı. Ayrıca golcü oyuncunun Napoli'de giydiği 9 numaralı forma da yeni transfer Romelu Lukaku'ya verildi.

GALATASARAY İLE TEMAS SÜRÜYOR

Galatasaray ile Napoli arasında yürütülen transfer görüşmelerinde önemli mesafe kaydedildi. Son bilgilere göre sarı-kırmızılılar, ödemeler konusunda İtalyan temsilcisiyle anlaşmaya vardı.

OSMIHEN'İN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performansa imza atmıştı. Transfer süreciyle birlikte yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanan yıldız oyuncu için artık geri sayım başladı.

 

 


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