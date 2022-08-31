Napoli, sahasında Lecce'ye puan kaybetti

İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Napoli, sahasında Lecce'yi ağırladı.



Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Maçın 25. dakikasında Lecce'den Colombo'nun penaltı vuruşunda kaleci Meret atışı kurtardı ve takımını ayakta tutan isim oldu. 27. dakikaya gelindiğinde Eljif Elmas'ın golü Napoli'yi öne geçirdi. 31. dakikada ise Colombo bu kez topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi ve ilk yarı beraberlikle tamamlandı.



İkinci yarıda özellikle Napoli'nin yoğun baskısı sonuçsuz kalırken mücadele ilk yarıda atılan gollerle 1-1 tamamlandı.



Bu sonuçla Napoli puanını 8'e, Lecce ise 2'ye yükseltti.





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