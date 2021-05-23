Napoli'nin gözü Beşiktaşlı Montero'nun üzerinde

Beşiktaş'ta sezonu kiralık geçiren Francisco Montero'nun Napoli tarafından takip ediliyor.



İtalyan basını Montero'nun sezonun sona ermesinin ardından Atletico Madrid'e dönüş yapacağı ve yeni sezon öncesi Diego Simeone tarafından değerlendirileceği kaydedildi. Arjantinli hocanın raporuna göre geleceği şekillenecek olan Montero'yu Napoli'nin takip etmeye devam ettiği kaydedildi.



Napoli'de savunma oyuncusu Maksimovic'in sözleşmesinin bitmesi ve ayrılığa yakın olması nedeniyle doğacak boşluğa alternatif olarak Montero'nun düşünüldüğü kaydedildi. Montero'nun sakatlık nedeniyle sadece 17 maçta oynamış olmasına rağmen sol ayaklı olması ve sol bekte de oynayabilecek yeteneği olması nedeniyle Napoli tarafından tercih edilebileceği ifade edildi.



Napoli'nin Montero transferini ciddi şekilde düşünmesinin en büyük nedenlerinden birinin de maaş bütçelerini düşük seviyeye çekilmek istenmesi olduğunun altı çizildi.



Beşiktaş'ta bu sezon 17 maçta görev yapan Francisco Montero gol veya asist üretemedi ve 1233 dakika siyah beyazlı formayı giydi.



