İtalya Serie A'nın 13. haftasında Roma, Napoli'yi konuk etti.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golü David Neres kaydetti.
Ligde 4. mağlubiyetini alan Roma ise 27 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.
Serie A'nın 14. haftasında Roma, deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Napoli ise Juventus'u konuk edecek.
Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde iki maç sonra kazandı ve 28 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.
Napoli'den muhteşem hızlı hücum! 💨
