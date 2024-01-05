Napoli'den savunmaya takviye

Napoli, savunma hattını Salernitana'tan Pasquale Mazzocchi ile güçlendirdi.İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Salernitana forması giyen 28 yaşındaki sağ bek ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.Napoli, Mazzocchi için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Salernitana'da sezonun ilk yarısında 19 maça çıkan Mazzocchi, 1 asist yaptı.