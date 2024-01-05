Napoli'den savunmaya takviye

Napoli, Salernitana'dan sağ bek Pasquale Mazzocchi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli'den savunmaya takviye
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05 Ocak 2024 16:20
Napoli, savunma hattını Salernitana'tan Pasquale Mazzocchi ile güçlendirdi.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Salernitana forması giyen 28 yaşındaki sağ bek ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Napoli, Mazzocchi için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Salernitana'da sezonun ilk yarısında 19 maça çıkan Mazzocchi, 1 asist yaptı.



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