Napoli'den Garnacho ve Adeyemi için açıklama!

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, gündeme gelen Alejandro Garnacho ve Karim Adeyemi ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'den Garnacho ve Adeyemi için açıklama!
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26 Ocak 2025 17:03
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Manna, gündeme gelen Alejandro Garnacho ve Karim Adeyemi ile ilgili, "Garnacho ve Adeyemi gündemimizde ancak ilgilendiğimiz tek oyuncular onlar değil. Bazı seçenekleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle piyasa değerinin üzerinde ödeme yapmayacağız." dedi.

Transfer konusunda açıklamalarına devam eden Manna, "Khvicha Kvaratskhelia'yı satarak oyuncunun istediği bir anlaşma yaptık ve bu gerekli bir durumdu. Sadece transfer ücreti konusunda değil maaş konusunda da kendi iç kriterimize uyacağız. Birkaç seçeneği değerlendiriyoruz. Taraftarımıza boş yere umut vermek için yanlış olur ama kadroyu genişletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

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