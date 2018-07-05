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Napoli, Betis'ten Ruiz'i 30 milyon euroya kadrosuna kattı!

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Real Betis'in İspanyol orta sahası Fabian Ruiz'i kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Napoli, Betis'ten Ruiz'i 30 milyon euroya kadrosuna kattı!
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05 Temmuz 2018 16:22
Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli, transferde bombayı patlattı ve kadrosuna Real Betis'ten Fabian Ruiz'i kattı.

22 yaşındaki sol ayaklı orta saha için Real Betis'e 30 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek olan Napoli, genç yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Betis alt yapısında futbola başlayan İspanyol futbolcu, geçtiğimiz sezon takımıyla La Liga'da 34 maça çıkarken 3 gol ve 6 asist kaydetmişti.



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