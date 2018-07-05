Napoli, Betis'ten Ruiz'i 30 milyon euroya kadrosuna kattı!

Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli, transferde bombayı patlattı ve kadrosuna Real Betis'ten Fabian Ruiz'i kattı.
22 yaşındaki sol ayaklı orta saha için Real Betis'e 30 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek olan Napoli, genç yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Betis alt yapısında futbola başlayan İspanyol futbolcu, geçtiğimiz sezon takımıyla La Liga'da 34 maça çıkarken 3 gol ve 6 asist kaydetmişti.
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22 yaşındaki sol ayaklı orta saha için Real Betis'e 30 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek olan Napoli, genç yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Betis alt yapısında futbola başlayan İspanyol futbolcu, geçtiğimiz sezon takımıyla La Liga'da 34 maça çıkarken 3 gol ve 6 asist kaydetmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın