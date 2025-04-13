Napoli, Barış Alper'i izliyor!

Hem Galatasaray formasıyla hem de A Milli Takım'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'a ilgi her geçen gün artıyor. Genç yıldızı son olarak Napoli'nin radarına aldığı ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Napoli, Barış Alper'i izliyor!
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13 Nisan 2025 11:53
Gelecek sezon için transferde harekete geçen Galatasaray'da diğer yandan yıldız isimlerin talipleri artıyor.

Bu isimlerin başında sarı kırmızılı ve A Milli Takım formasıyla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz geliyor.

NAPOLI YAKINDAN İZLİYOR

Serie A ekiplerinden Napoli, Barış Alper'i yakından izliyor.

PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLUYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atıp, 6 asist yapan Barış Alper, performansıyla beğeni topluyor.

TALİBİ ÇOK

Sezon öncesinde EURO 2024'te de A Milli Takım formasıyla öne çıkan 24 yaşındaki futbolcuyu İngiltere ve İtalya'dan takımlar istiyor.

SEZON SONUNA KADAR İZLEYECEKLER

Napoli'nin sezon sonuna kadar Barış Alper'i izleyeceği belirtildi. 

 
 

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