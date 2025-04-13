Gelecek sezon için transferde harekete geçen Galatasaray'da diğer yandan yıldız isimlerin talipleri artıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu isimlerin başında sarı kırmızılı ve A Milli Takım formasıyla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz geliyor.
NAPOLI YAKINDAN İZLİYOR
Serie A ekiplerinden Napoli, Barış Alper'i yakından izliyor.
PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLUYOR
Bu sezon Galatasaray formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atıp, 6 asist yapan Barış Alper, performansıyla beğeni topluyor.
TALİBİ ÇOK
Sezon öncesinde EURO 2024'te de A Milli Takım formasıyla öne çıkan 24 yaşındaki futbolcuyu İngiltere ve İtalya'dan takımlar istiyor.
SEZON SONUNA KADAR İZLEYECEKLER
Napoli'nin sezon sonuna kadar Barış Alper'i izleyeceği belirtildi.
Bu isimlerin başında sarı kırmızılı ve A Milli Takım formasıyla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz geliyor.
NAPOLI YAKINDAN İZLİYOR
Serie A ekiplerinden Napoli, Barış Alper'i yakından izliyor.
PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLUYOR
Bu sezon Galatasaray formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atıp, 6 asist yapan Barış Alper, performansıyla beğeni topluyor.
TALİBİ ÇOK
Sezon öncesinde EURO 2024'te de A Milli Takım formasıyla öne çıkan 24 yaşındaki futbolcuyu İngiltere ve İtalya'dan takımlar istiyor.
SEZON SONUNA KADAR İZLEYECEKLER
Napoli'nin sezon sonuna kadar Barış Alper'i izleyeceği belirtildi.