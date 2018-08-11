Nantes, Nakoulma ile yollarını ayırdı!

Fransa Ligi ekibi, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen'nın sözleşmesini fesh etti.Türkiye'de Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor formaları da giyen Nakoulma ile Süper Lig takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.31 yaşındaki Burkina Fasolu forvet, geçen sezon Nantes'a transfer olmuştu. Nakoulma, Nantes ile çıktığı 29 maçta 9 gol kaydetmişti.