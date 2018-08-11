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Nantes, Nakoulma ile yollarını ayırdı!

Fransa Ligi takımlarından Nantes, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Prejuce Nakoulma ile yollarını ayırdı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nantes, Nakoulma ile yollarını ayırdı!
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11 Ağustos 2018 17:49
Fransa Ligi ekibi Nantes, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Prejuce Nakoulma'nın sözleşmesini fesh etti.

SÜPER LİG'E DÖNEBİLİR!

Türkiye'de Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor formaları da giyen Nakoulma ile Süper Lig takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.

31 yaşındaki Burkina Fasolu forvet, geçen sezon Nantes'a transfer olmuştu. Nakoulma, Nantes ile çıktığı 29 maçta 9 gol kaydetmişti.

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