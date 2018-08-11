Nantes, Nakoulma ile yollarını ayırdı!

Fransa Ligi ekibi Nantes, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Prejuce Nakoulma'nın sözleşmesini fesh etti.
SÜPER LİG'E DÖNEBİLİR!
Türkiye'de Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor formaları da giyen Nakoulma ile Süper Lig takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.
31 yaşındaki Burkina Fasolu forvet, geçen sezon Nantes'a transfer olmuştu. Nakoulma, Nantes ile çıktığı 29 maçta 9 gol kaydetmişti.
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SÜPER LİG'E DÖNEBİLİR!
Türkiye'de Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor formaları da giyen Nakoulma ile Süper Lig takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.
31 yaşındaki Burkina Fasolu forvet, geçen sezon Nantes'a transfer olmuştu. Nakoulma, Nantes ile çıktığı 29 maçta 9 gol kaydetmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın