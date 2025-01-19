Nantes, deplasmanda 1 puana razı oldu

Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Nantes, St. Etienne'ye konuk oldu. Geoffroy Guichard Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Nantes'in golünü dakika 14'te Moses Simon kaydetti. St. Etienne'ye beraberliği getiren golü ise dakika 86'da Augustine Boakye attı.



Nantes ve St Etienne bu karşılaşmanın ardından puanlarını 17 yaptı.



Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Nantes, Lyon'u konuk edecek. St. Etienne, AJ Auxerre deplasmanına gidecek.