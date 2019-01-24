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Nagatomo'lu Japonya, yarı finale yükseldi!

2019 Asya Kupası'nda Vietnam'ı 1-0 mağlup eden Japonya, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Kaynak: AA
Nagatomo'lu Japonya, yarı finale yükseldi!
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24 Ocak 2019 18:14
2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Dubai'deki El-Maktoum Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Japonya, 57. dakikada Ritsu Doan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Bu skorla Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Japonya'nın üst turdaki rakibi, bugün İran ile Çin arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.

 
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