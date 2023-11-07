Nacho: "Arda Güler Real Madrid için doğmuş"

Real Madrid'in deneyimli ismi Nacho Fernandez, Arda Güler için övgü dolu sözler kullandı. Nacho, "Arda Güler, Real Madrid için doğmuş" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nacho: 'Arda Güler Real Madrid için doğmuş'
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07 Kasım 2023 17:00
Real Madrid'in deneyimli isimlerinden Naco Fernandez, Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"REAL MADRID İÇİN DOĞMUŞ"

İspanyol savunma oyuncusu, milli futbolcu Arda Güler için de övgü dolu sözler kullandı. Nacho, "Arda Güler çok genç ve inanılmaz yetenekli. Real Madrid'de oynamak için doğmuş. Şimdi bunu göstermek zorunda. İyileşti ve onu sahada görmek için sabırsızlanıyoruz" sözlerini kullandı.

Sakatlığını atlatan Arda Güler, ligde Rayo Vallecano ile oynanan maçta kadroda yer almış ancak oyuna girmemişti. 18 yaşındaki futbolcu, Braga maçının kadrosuna da dahil edildi. Arda Güler, maçın gidişatına göre kısa süre de olsa Braga karşısında ilk kez Real Madrid formasını giyebilir.

Real Madrid ile Braga arasındaki mücadele çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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